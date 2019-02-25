Телеканалы искажают данные соцопросов и ведут агитацию - Нацсовет

Нацсовет по телевидению и радиовещанию Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в ходе мониторинга СМИ выявил многочисленные нарушения в освещении ими избирательно кампании. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отчет о результатах мониторинга был представлен на заседании рабочей группы Нацсовета 22 февраля.

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Так, по данным регулятора, на четырех телеканалах было зафиксировано много случаев неполной подачи информации при обнародовании результатов социологических опросов.

На телеканале ZIK с 1 по 12 февраля выявлено 17 фактов таких случаев, на телеканале Эспрессо с 8 по 14 февраля - 10 фактов, телеканале Макси ТВ с 1 по 12 февраля - 30 фактов, на телеканале 1+1 с 28 января по 4 февраля - 1 факт.

Также в эфире телеканалов были зафиксированы случаи несбалансированного освещения избирательной кампании и распространения заказных материалов, говорят в Нацсовете.

В частности, регулятор обратил внимание на то, что некоторые программы 112 Украина были посвящены только кандидату в президенты Юрию Бойко, а в эфире 1+1 был показан повтор программы "Лига смеха. Летний кубок", в которой Нацсовет увидел признаки агитации за кандидата Владимира Зеленского.

В эфире телеканала Макси ТВ, где гостем был кандидат в президенты Евгений Мураев, регулятор также обнаружил признаки агитации.

Нацсовет обратится ко всем телеканалам за разъяснением, является ли обнародованная информация агитацией и оплачена ли ее трансляция из избирательных фондов кандидатов.

Вчера глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители открыли уже 89 дел и составили 422 протокола по нарушениям во время предвыборной кампании.