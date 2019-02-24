Выборы-2019: Аваков сказал, какие партии "нарушают" чаще других

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правоохранители открыли уже 89 дел и составили 422 протокола по нарушениям во время предвыборной кампании. Об этом в эфире ТСН рассказал глава МВД Арсен Аваков.

"Всего у нас 89 уголовных дел. У нас 422 административных протокола. У нас всего 1 871 обращение, которые распределяются равномерно, чтобы никто не говорил, что речь идет о том, что МВД подыгрывает оппозиции, а Генпрокуратура подыгрывает президенту", - заявил Аваков.

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По его словам, чаще всего фиксируются случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства (вмешательство в ход митингов и других политических мероприятий).

Аваков уточнил, что "454 нарушения касаются Солидарности (БПП, - ред.)", 353 - Батькивщины, 169 - Самопомощи, 131 - Гражданской позиции, 122 - Радикальной партии. По его словам, это "официальная статистика".

При этом, говоря о данных "нарушениях", Аваков не уточнил, есть ли соответствующие решения судов.

21 февраля прокуратура Сумской области сообщила, что против полицейских открыто уголовное дело за незаконное задержание двух человек в офисе одной из политических партий.

Руководитель полиции Сумской области заявил, что полицейские действовали законно, а областная прокуратура в своем сообщении об открытии уголовного производства допустила ряд неточностей.