Телемарафон будет продолжаться до победы – министр
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что единый телемарафон будет продолжаться до победы. Об этом он сказал в интервью, которое транслировалось в воскресенье в рамках этого же телемарафона.
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По его словам, такой формат – лучший ответ на вызовы войны и работу российской пропагандистской машины.
"Опыт особенно первых месяцев противостояния с Россией показал, что это решение было адекватным и имело серьезные положительные последствия как для общества внутри страны, так и за рубежом", — сказал Ткаченко.
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Он добавил, что решение владельца Медиа Группы Украины Рината Ахметова об отказе от медиабизнеса хоть и сказалось на телемарафоне, но будет иметь большее влияние на рынок СМИ в целом, потому что без работы осталось несколько тысяч человек.
"Очевидно, что рынок был перегрет количеством телеканалов. Сейчас вряд ли можно прогнозировать что-либо, но начинать думать о том, как должен выглядеть и оздоравливаться рынок после войны, стоит уже", — добавил он.
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Привлекать другие телеканалы пока не планируется.
"В самом телемарафоне [оппозиционных телеканалов] нет во многом из-за того, что с самого начала, когда проводились переговоры, нужно было учитывать репрезентативное присутствие всех медийных групп. К сожалению, компромисса достичь не удалось, поэтому случилось как случилось", — сказал Ткаченко.
- В первый день полномасштабного вторжения России большинство каналов пытались запустить каждый свой спецэфир. Но уже 25 февраля на базе телеканала Рада был запущен общий марафон, в котором до последнего времени принимали участие Суспильне, 1+1, ТРК Украина (Украина 24), ICTV/СТБ, Рада и Интер. Сначала каждая медиагруппа отвечала за пятичасовой слот, затем слоты продлили до шести часов на каждого.
- 22 июля телеканалы Ахметова вышли из телемарафона.
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