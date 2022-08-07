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Телемарафон будет продолжаться до победы – министр

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 21:58
Телемарафон будет продолжаться до победы – министр - Фото
Фото: пресс-служба форума Украина 30

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что единый телемарафон будет продолжаться до победы. Об этом он сказал в интервью, которое транслировалось в воскресенье в рамках этого же телемарафона.

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По его словам, такой формат – лучший ответ на вызовы войны и работу российской пропагандистской машины.

"Опыт особенно первых месяцев противостояния с Россией показал, что это решение было адекватным и имело серьезные положительные последствия как для общества внутри страны, так и за рубежом", — сказал Ткаченко.

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Он добавил, что решение владельца Медиа Группы Украины Рината Ахметова об отказе от медиабизнеса хоть и сказалось на телемарафоне, но будет иметь большее влияние на рынок СМИ в целом, потому что без работы осталось несколько тысяч человек.

"Очевидно, что рынок был перегрет количеством телеканалов. Сейчас вряд ли можно прогнозировать что-либо, но начинать думать о том, как должен выглядеть и оздоравливаться рынок после войны, стоит уже", — добавил он.

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Привлекать другие телеканалы пока не планируется.

"В самом телемарафоне [оппозиционных телеканалов] нет во многом из-за того, что с самого начала, когда проводились переговоры, нужно было учитывать репрезентативное присутствие всех медийных групп. К сожалению, компромисса достичь не удалось, поэтому случилось как случилось", — сказал Ткаченко.

  • В первый день полномасштабного вторжения России большинство каналов пытались запустить каждый свой спецэфир. Но уже 25 февраля на базе телеканала Рада был запущен общий марафон, в котором до последнего времени принимали участие Суспильне, 1+1, ТРК Украина (Украина 24), ICTV/СТБ, Рада и Интер. Сначала каждая медиагруппа отвечала за пятичасовой слот, затем слоты продлили до шести часов на каждого.
  • 22 июля телеканалы Ахметова вышли из телемарафона.
Андрей Водяный
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