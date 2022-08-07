Телемарафон будет продолжаться до победы – министр

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что единый телемарафон будет продолжаться до победы. Об этом он сказал в интервью, которое транслировалось в воскресенье в рамках этого же телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, такой формат – лучший ответ на вызовы войны и работу российской пропагандистской машины.

"Опыт особенно первых месяцев противостояния с Россией показал, что это решение было адекватным и имело серьезные положительные последствия как для общества внутри страны, так и за рубежом", — сказал Ткаченко.

Читайте также: #UaВместе, но без Порошенко. Как устроен телемарафон и кто его курирует от Зеленского

Он добавил, что решение владельца Медиа Группы Украины Рината Ахметова об отказе от медиабизнеса хоть и сказалось на телемарафоне, но будет иметь большее влияние на рынок СМИ в целом, потому что без работы осталось несколько тысяч человек.

"Очевидно, что рынок был перегрет количеством телеканалов. Сейчас вряд ли можно прогнозировать что-либо, но начинать думать о том, как должен выглядеть и оздоравливаться рынок после войны, стоит уже", — добавил он.

Читайте также: Последнее шоу медиаимперии Ахметова. Почему бизнесмен останавливает свои СМИ

Привлекать другие телеканалы пока не планируется.

"В самом телемарафоне [оппозиционных телеканалов] нет во многом из-за того, что с самого начала, когда проводились переговоры, нужно было учитывать репрезентативное присутствие всех медийных групп. К сожалению, компромисса достичь не удалось, поэтому случилось как случилось", — сказал Ткаченко.

В первый день полномасштабного вторжения России большинство каналов пытались запустить каждый свой спецэфир. Но уже 25 февраля на базе телеканала Рада был запущен общий марафон, в котором до последнего времени принимали участие Суспильне, 1+1, ТРК Украина (Украина 24), ICTV/СТБ, Рада и Интер. Сначала каждая медиагруппа отвечала за пятичасовой слот, затем слоты продлили до шести часов на каждого.

22 июля телеканалы Ахметова вышли из телемарафона.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.