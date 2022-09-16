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Террорист ДНР приехал в Киев и пытался записаться в полк "Азов" – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 15:01
Террорист ДНР приехал в Киев и пытался записаться в полк
Фото: СБУ

Служба безопасности заявила о задержании в Киеве российского агента, который пытался устроиться в боевое спецподразделение полка Нацгвардии "Азов". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, задержан житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к террористической организации ДНР.

Террорист ДНР приехал в Киев и пытался записаться в полк "Азов" – СБУ

Как сообщается, он входил в состав подконтрольных РФ так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов", проходил службу в отряде специального назначения "гвардии ДНР".

Террорист ДНР приехал в Киев и пытался записаться в полк "Азов" – СБУ

По информации СБУ, до 2018 года задержанный активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Донбассе.

Террорист ДНР приехал в Киев и пытался записаться в полк "Азов" – СБУ

Впоследствии, пишет СБУ, боевик уехал в Россию, где был завербован российскими спецслужбами.

Как сообщает СБУ, Россия забросила агента на территорию Украины еще до полномасштабного вторжения. Он должен был вступить в Вооруженные Силы Украины и передавать российским кураторам данные о местах дислокации и перемещении ВСУ, количестве личного состава и техники.

СБУ заявляет, что подозреваемого разоблачили и задержали в Киеве при попытке прохождения отбора в полк "Азов".

Задержанному сообщили о подозрении по статье об участии в террористической организации и арестовали.

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Наталія Медведєва
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