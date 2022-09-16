Террорист ДНР приехал в Киев и пытался записаться в полк "Азов" – СБУ

Служба безопасности заявила о задержании в Киеве российского агента, который пытался устроиться в боевое спецподразделение полка Нацгвардии "Азов". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, задержан житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к террористической организации ДНР.

Как сообщается, он входил в состав подконтрольных РФ так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов", проходил службу в отряде специального назначения "гвардии ДНР".

По информации СБУ, до 2018 года задержанный активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Донбассе.

Впоследствии, пишет СБУ, боевик уехал в Россию, где был завербован российскими спецслужбами.

Как сообщает СБУ, Россия забросила агента на территорию Украины еще до полномасштабного вторжения. Он должен был вступить в Вооруженные Силы Украины и передавать российским кураторам данные о местах дислокации и перемещении ВСУ, количестве личного состава и техники.

СБУ заявляет, что подозреваемого разоблачили и задержали в Киеве при попытке прохождения отбора в полк "Азов".

Задержанному сообщили о подозрении по статье об участии в террористической организации и арестовали.

Читайте также: СБУ нашла списки всех коллаборантов Харьковской области, 16 уже задержаны

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.