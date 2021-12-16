"Терять людей будут и они": Зеленский предостерег Россию от большой войны

Люди на Донбассе понимают цену войны и жизни, главное, чтобы это понимали и в России. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Президент заявил, что "не все лидеры Европы смогут одинаково оценить, что может произойти".

"Главное, чтобы эту цену понимала Российская Федерация, потому что терять людей будут и они, не дай бог", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что "не все лидеры европейских стран одинаково понимают ситуацию в целом, что происходит на наших границах", "поэтому всегда зовет приехать и посмотреть на Донбасс".

15 декабря 2021 года президент Зеленский заявил в Брюсселе по итогам саммита Восточное партнерство, что в ЕС рассматривают пять вариантов ответа на возможную новую агрессию РФ против Украины.

Зеленский заявил, что Украина не согласна с предложениями некоторых евроколлег ввести санкции против РФ после нового вторжения: их нужно вводить до эскалации, считает он.

Он также еще раз подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с РФ.

Александр Матвиенко

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