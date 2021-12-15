В ЕС рассматривают пять вариантов ответа на возможную агрессию России – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе рассматривают пять вариантов ответа на возможную эскалацию России против Украины. Об этом Зеленский сказал на брифинге в Брюсселе по итогам саммита "Восточного партнерства".

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Президент сказал, что сегодня обсудил почти со всеми партнерами возможную реакцию на вероятный новый виток агрессии РФ.

"Рассматривается пять путей реакции на вероятную эскалацию. Мы сказали, что у нашей страны нет пяти реакций, у нас будет только одна реакция. Мы ее продемонстрировали в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках", – сказал Зеленский.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина выступает за мирное урегулирование конфликта.

"Мы за то, чтобы переговоры были в нескольких форматах. Мы подтверждаем готовность к нормандскому формату. Об этом мы говорили сегодня с президентом Франции. Также была встреча с канцлером ФРГ Шольцем... Имеем общую позицию, рассматриваем возможность этой очень важной встречи", – сказал Зеленский.

Президент также заявил сегодня, что Украина не согласна с предложениями некоторых европейских коллег ввести санкции против России после того, как она прибегнет к эскалации против Украины. Санкции нужно вводить до эскалации, убежден Зеленский.

Он также еще раз подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с РФ.

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Вадим Ребрина

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