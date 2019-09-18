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Тейлор: НАТО не хочет членов, что усилят противостояние с Россией

Тейлор: НАТО не хочет членов, что усилят противостояние с Россией - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 10:48

Временный поверенный в делах США в Украине рассказал о влиянии страны-агрессора России на вступление Украины в Альянс

Гибридная агрессия России и ее военное присутствие на оккупированных территориях Грузии и Украины остаются "серьезной проблемой" для вступления этих стран в НАТО. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью Первому каналу Грузии.

"Желание Грузии и Украины вступить в Альянс всем хорошо известно, это прописано в Конституции", - отметил Тейлор.

По его словам, военные учения "являются частью этого дела, что необходимо сделать для достижения цели".

"Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией. Однако в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство, даже страны, стоящие перед вызовами. Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления", - подчеркнул Тейлор.

  • Ранее Тейлор заявил, что в случае еще одного агрессивного шага со стороны России, она может быть исключена из международной финансовой системы.
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Украина нато Грузия Уильям Тейлор аггрессия
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