Тейлор допустил возможность введения новых санкций против России

Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В случае еще одного агрессивного шага со стороны России, она может быть исключена из международной финансовой системы. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью грузинскому Первому каналу.

"Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Эта санкция - плата для Путина", - сказал Тейлор.

По мнению поверенного, в Кремле вряд ли ожидали, что санкции продержаться так долго и рассчитывали, что "поработают с некоторыми странами, мы знаем, о ком идет речь, и санкции будут отменены". Тейлор отметил, что вместо этого санкции были продлены.

В то же время, Тейлор заявил, что действующих в данный момент санкций недостаточно: "на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым".

Читайте также: Волкер: Есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса