Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Тейлор допустил возможность введения новых санкций против России

Тейлор допустил возможность введения новых санкций против России - Фото
Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 06:34

Поверенный в делах США в Украине считает, что действующих санкций недостаточно

В случае еще одного агрессивного шага со стороны России, она может быть исключена из международной финансовой системы. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью грузинскому Первому каналу.

"Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Эта санкция - плата для Путина", - сказал Тейлор.

По мнению поверенного, в Кремле вряд ли ожидали, что санкции продержаться так долго и рассчитывали, что "поработают с некоторыми странами, мы знаем, о ком идет речь, и санкции будут отменены". Тейлор отметил, что вместо этого санкции были продлены.

В то же время, Тейлор заявил, что действующих в данный момент санкций недостаточно: "на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым".

Читайте также: Волкер: Есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса

Напишите нам
санкции Уильям Тейлор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 