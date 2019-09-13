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Тейлор: США хотят увеличить помощь Украине в сфере безопасности

Тейлор: США хотят увеличить помощь Украине в сфере безопасности - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 08:42

Временный поверенный отметил, что бюджетный пересмотр помощи для Украины завершен

В США планируют увеличить помощь в сфере безопасности для Украины в 2020 году. Об этом сказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает УНИАН.

Тейлор отметил, что сейчас США не будут сокращать объем помощи в сфере безопасности для Украины. "Мы будем продолжать сохранять помощь на том же уровне", - отметил Тейлор.

По его информации, в Сенате обещают выделить больший объем помощи для Украины в следующем году. "В следующем году Конгресс, вероятно, выделит больше", - подчеркнул Тейлор.

Тейлор заявил, что бюджетный пересмотр помощи для Украины завершен и никакого негативного влияния на объемы помощи для Украины нет.

  • 12 сентября Государственный департамент США одобрил направление $141,5 млн военной помощи Украине. Эта сумма предоставляется отдельно от оборонной помощи в $250 млн, предусмотренной министерством обороны США
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Украина США помощь Уильям Тейлор
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