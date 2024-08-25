TF1: В аэропорту Парижа задержали Павла Дурова, это связано с преступлениями в Telegram

Отсутствие должной модерации Telegram и сотрудничества с правоохранителями делают Дурова соучастником в ряде правонарушений, утверждают следователи

Павел Дуров (Фото: Facebook)

Вечером 24 августа в парижском аэропорту задержали основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова. Ему могут выдвинуть подозрение в участии в терроризме, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях из-за недостаточной модерации контента в мессенджере, передает французский канал TF1 со ссылкой на свои источники.

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По данным журналистов, жандармы задержали Дурова по ордеру на обыск, когда тот выходил из своего частного самолета в Париже в сопровождении охранника и женщины.

Следователи утверждают, что отсутствие должной модерации и сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты Telegram, такие как одноразовые номера, делают Дурова соучастником в ряде правонарушений.

25 августа ему могут предъявить обвинения в ряде преступлений, в частности, в отношении терроризма, наркотиков, соучастия в преступлениях, мошенничестве, отмывании денег, получении ворованных вещей, уголовном контенте с детьми.

"Павел Дуров окажется в следственном изоляторе, это уже решено", – сообщил следователь в комментарии TF1. Ему потенциально грозит до 20 лет тюрьмы во Франции, поскольку в 2021 он стал ее гражданином.

19 марта 2024 года Дуров заявил, что компания привлекла $330 млн инвестиций из-за выпуска облигаций.

В интервью Financial Times он также заявил, что компания стремится стать прибыльной в 2025 году и рассматривает возможность выхода на биржу.

Долгое время был открыт вопрос о том, кто финансирует Telegram. Подозревали, что мессенджер финансируется российским правительством и спецслужбами. В Украине неоднократно поднимались вопросы блокирования Telegram или отдельных каналов.

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