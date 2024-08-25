TF1: В аеропорту Парижа затримали Павла Дурова, це пов'язано зі злочинами у Telegram

Відсутність належної модерації Telegram і співпраці з правоохоронцями, роблять Дурова співучасником у низці правопорушень, стверджують слідчі

Павло Дуров (Фото: Facebook)

Увечері 24 серпня у паризькому аеропорту затримали засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова. Йому можуть висунути вручити підозру в участі у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах через недостатню модерацію контенту у месенджері, передає французький канал TF1 з посиланням на свої джерела.

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За даними журналістів, жандарми затримали Дурова за ордером на обшук, коли той виходив зі свого приватного літака в Парижі у супроводі охоронця та жінки.

Слідчі стверджують, що відсутність належної модерації та співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти Telegram, такі як одноразові номери, роблять Дурова співучасником у низці правопорушень.

25 серпня йому можуть висунути обвинувачення у низці злочинів, зокрема, щодо тероризму, наркотиків, співучасті у злочинах, шахрайстві, відмиванні грошей, отриманні крадених речей, кримінальному контенті з дітьми.

"Павло Дуров опиниться у слідчому ізоляторі, це вже вирішено", — повідомив слідчий у коментарі TF1. Йому потенційно загрожує до 20 років тюрми у Франції, оскільки у 2021 році він став її громадянином.

19 березня 2024 року Дуров заявив, що компанія залучила $330 млн інвестицій через випуск облігацій.

В інтерв'ю Financial Times він також заявив, що компанія прагне стати прибутковою у 2025 році й розглядає можливість виходу на біржу.

Довгий час було відкритим питання стосовно того, хто фінансує Telegram. Підозрювали, що месенджер фінансується російським урядом і спецслужбами. В Україні неодноразово порушували питання про блокування Telegram або окремих каналів.

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