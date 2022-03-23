Российское издание Insider сообщило о гибели своей журналистки под обстрелом РФ в Киеве

Российское издание The Insider сообщило, что их журналистка Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания.

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Согласно сообщению, журналистка снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района Киева и попала под новый "ракетный обстрел".

С ней, по информации издания, погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.

"Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты", – сказано в сообщении издания.

Справка. The Insider — российское интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, разоблачении фальшивых новостей и проверке фактов. С июля 2021 года включено в Реестр иностранных СМИ, выполняющих функции "иностранного агента". До прихода в издание Баулина работала в Фонде борьбы с коррупцией. После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондента Баулина поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей со Львова и Киева.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что российские оккупанты обстреляли парковку одного из торговых центров в Подольском района столицы. По его информации, один человек погиб, двое госпитализированы. Нацполиция сообщила о минометном обстреле жилого квартала в Подольском районе. О пострадавших правоохранители не уточнили.

Вадим Ребрина

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