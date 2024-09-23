The Irish Times: На фронте в Украине погиб бывший рейнджер из Ирландии – фото

Роберт Диган (Фото: Dublin Live)

В Украине в боях против российских оккупантов погиб бывший военный элитного армейского рейнджерского крыла Сил обороны Ирландии Роберт Диган. Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на неназванных собеседников.

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По информации, которая есть в распоряжении издания, 29-летний ирландец был смертельно ранен 19 сентября, а официальная информация о его смерти появилась 22 сентября. Предположительно, он был ранен, когда прикрывал отступление своей группы из района боевых действий.

Анонимные собеседники в Ирландии сообщили изданию, что поиск тела Дигана все еще продолжается украинскими военными.

Воевать в Украину ирландец отправился в 2022 году. До этого момента очевидных связей с Украиной у него не было, говорят собеседники. В том же году он получил ранение – авто, в котором он ехал, было атаковано самодельным взрывным устройством. Диган получил серьезные травмы, в том числе в лица, и в результате потерял глаз.

Иностранца эвакуировали в Ирландию, где он прошел курс лечения и реабилитации. Но после этого снова вернулся на войну Украину. Был членом специального подразделения "Стугна", которое участвовало "в сложных и опасных миссиях", пишет The Irish Times.

В ряды Сил обороны Ирландии Диган вступил 11 лет назад, а в 2017 году получил место в крыле рейнджеров. Его отец также был рейнджером, а брат Дигана действующий военный.

В Министерстве иностранных дел Ирландии заявили, что осведомлены о случившемся и оказывают консульскую помощь.

"Как и во всех консульских делах, Министерство не комментирует подробности отдельных случаев", — цитирует издание МИД Ирландии.