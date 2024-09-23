The Irish Times: На фронті в Україні загинув колишній рейнджер із Ірландії – фото

Роберт Діган (Фото: Dublin Live)

В Україні у боях проти російських окупантів загинув колишній військовий елітного армійського рейнджерського крила Сил оборони Ірландії Роберт Діган. Про це повідомляє The Irish Times із посиланням на неназваних співрозмовників.

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За інформацією, яка є у розпорядженні видання, 29-річного ірландця було смертельно поранено 19 вересня, а офіційна інформація про його смерть з'явилася 22 вересня. Ймовірно, його поранили, коли прикривав відступ своєї групи з району бойових дій.

Анонімні співрозмовники в Ірландії повідомили, що пошук тіла Дігана все ще триває українськими військовими.

Воювати в Україну ірландець вирушив у 2022 році. До цього моменту очевидних зв'язків з Україною він не мав, кажуть співрозмовники. У тому ж році він отримав поранення – авто, в якому він їхав, було атаковано саморобним вибуховим пристроєм. Діган отримав серйозні травми, зокрема в обличчя, і внаслідок цього втратив око.

Іноземця евакуювали до Ірландії, де він пройшов курс лікування та реабілітації. Але після цього знову повернувся на війну в Україну. Був членом спеціального підрозділу "Стугна", який брав участь "у складних та небезпечних місіях", пише The Irish Times.

До лав Сил оборони Ірландії Діган вступив 11 років тому, а у 2017 році отримав місце у крилі рейнджерів. Його батько також був рейнджером, а брат Дігана чинний військовий.

У Міністерстві закордонних справ Ірландії заявили, що поінформовані про те, що сталося, і надають консульську допомогу.

"Як і в усіх консульських справах, Міністерство не коментує подробиці окремих випадків", – цитує видання МЗС Ірландії.