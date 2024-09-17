The Times: Британия не даст разрешения на дальнобойные удары без одобрения США

Джо Байден и Дэвид Лэмми (Фото: страница X министра)

Великобритания, скорее всего, не будет действовать в одиночку и не разрешит Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России без одобрения США. Об этом сообщает The Times со ссылкой на неназванные источники.

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Как пишет издание, в британском правительстве полагают, что США, вероятно, могут дать "зеленый свет" на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. При этом в администрации президента США все еще есть раскол во мнениях на этот счет.

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что западным союзникам нужно выработать "общую стратегию".

"Важно, чтобы как союзники, поддерживающие Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем. Сейчас мы обсуждаем это с США и другими ключевыми союзниками. Но, конечно, мы отправляемся на Генеральную ассамблею ООН, где мы все встретимся с Зеленским чуть менее чем через 12 дней", — сказал Лэмми на BBC1, пишет The Times.

Он добавил, что ни одна из войн не была выиграна только одним оружием. Поэтому важно поддерживать Украину, чтобы страна могла продолжать давать отпор РФ в Черном море и в воздухе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мир должен помочь Украине защититься от российских военных самолетов и авиабомб. Он призвал союзников "преодолеть страх" и принять сильное решение.

Также The Times сообщает, что Россия отводит свои военные корабли и самолеты все дальше от границы с Украиной на фоне ожидаемого разрешения применять по своим базам дальнобойные ракеты. Спутниковые снимки за последнюю неделю показали, что на военно-морской базе Новороссийск в среду и субботу не было ни одного судна.

12 сентября издание Times сообщило, что наносить удары разрешат дальнобойными ракетами Storm Shadow/Scalp, но не ATACMS.

13 сентября премьер-министр Канады поддержал дальнобойные удары Украины по России.

15 сентября стало известно, что премьер Британии обсудит с премьером Италии разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

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