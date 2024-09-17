The Times: Британія не дасть дозволу на далекобійні удари без схвалення США

У Британії припускають, що своє рішення США оголосять на Генасамблеї ООН

Джо Байден та Девід Леммі (Фото: сторінка X міністра)

Велика Британія, найімовірніше, не діятиме самотужки й не дозволить Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по Росії без схвалення США. Про це повідомляє The Times із посиланням на неназвані джерела.

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Як пише видання, у британському уряді вважають, що США, ймовірно, можуть дати "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Водночас в адміністрації президента США все ще є розкол у думках щодо цього.

Глава МЗС Британії Девід Леммі заявив, що західним союзникам потрібно виробити "спільну стратегію".

"Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому. Зараз ми обговорюємо це зі США та іншими ключовими союзниками. Але, звичайно, ми вирушаємо на Генеральну асамблею ООН, де ми зустрінемося з Зеленським трохи менш ніж через 12 днів", – сказав Леммі на ВВС1, пише The Times.

Він додав, що жодна з воєн не була виграна лише однією зброєю. Тому важливо підтримувати Україну, щоб країна могла і далі давати відсіч РФ у Чорному морі та у повітрі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що світ має допомогти Україні захиститися від російських військових літаків та авіабомб. Він закликав союзників "подолати страх" і ухвалити сильне рішення.

Також The Times повідомляє, що Росія відводить свої військові кораблі та літаки далі від кордону з Україною на тлі очікуваного дозволу застосовувати по своїх базах далекобійні ракети. Супутникові знімки за останній тиждень показали, що на військово-морській базі Новоросійськ у середу та суботу не було жодного судна.

12 вересня видання Times повідомило, що завдавати ударів дозволять далекобійними ракетами Storm Shadow/Scalp, але не ATACMS.

13 вересня прем'єр-міністр Канади підтримав далекобійні удари України по Росії.

15 вересня стало відомо, що прем'єр Британії обговорить із прем'єром Італії дозвіл Києву використати далекобійну зброю для ударів углиб Росії.

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