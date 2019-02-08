The Times написала о "гражданской войне в Украине"

Посольство Украины в Великобритании потребовало от редакции издания The Times убрать из их статьи фразу "гражданская война в Украине". Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"На 5-м году войны с Россией, к сожалению, мы должны напоминать The Times, ведущему источнику, что в Украине нет гражданской войны, а есть прямая российская агрессия, которая привела к аннексии Крыма и войне в Донбассе, где украинские военные сражаются против 40-тысячной российской армии. Исправьте статью немедленно!", - говорится в сообщении.

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"Трудно понять логику, побудившую автора статьи связать российскую агрессию против Украины со вспышкой кори", - добавили в посольстве.

Речь идет о материале на тему распространения кори в Европе. Одной из причин распространения этой инфекции в Украине автор назвал "гражданскую войну".

Ранее Украина направила обращение к руководству ведущего французского информационного агентства AFP (Agence France-Presse) по поводу публикации карты Украины без учета оккупированного Россией Крыма.