Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.02.2019, 16:05

The Times написала о "гражданской войне в Украине"

The Times написала о "гражданской войне в Украине" - Фото

Автор использовал фразу "гражданская война в Украине" в статье о распространении кори в Европе

Реклама
Реклама

Посольство Украины в Великобритании потребовало от редакции издания The Times убрать из их статьи фразу "гражданская война в Украине". Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"На 5-м году войны с Россией, к сожалению, мы должны напоминать The Times, ведущему источнику, что в Украине нет гражданской войны, а есть прямая российская агрессия, которая привела к аннексии Крыма и войне в Донбассе, где украинские военные сражаются против 40-тысячной российской армии. Исправьте статью немедленно!", - говорится в сообщении.

Реклама

"Трудно понять логику, побудившую автора статьи связать российскую агрессию против Украины со вспышкой кори", - добавили в посольстве.

Речь идет о материале на тему распространения кори в Европе. Одной из причин распространения этой инфекции в Украине автор назвал "гражданскую войну".

Ранее Украина направила обращение к руководству ведущего французского информационного агентства AFP (Agence France-Presse) по поводу публикации карты Украины без учета оккупированного Россией Крыма. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: война, сми, агрессия, статья, Times
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 