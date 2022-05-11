The Washington Post открывает бюро в Украине. Будет привлекать журналистов

Ежедневная американская газета The Washington Post открывает представительство в Украине. Его возглавит бывшая корреспондент московского бюро Изабель Хуршудян. Об этом сообщается на сайте WP.

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Издание продолжит освещать полномасштабное вторжение России в Украину. Главным корреспондентом украинского бюро будет бывший глава бюро Найроби Макс Берак – он работает в Украине уже два месяца.

Уточняется, что в штате также будет работать корреспондент Дэвид Штерн. Также издание будет отправлять в горячие точки корреспондентов, фотографов и видеожурналистов.

На сайте Post круглосуточно будут вести ленту новостей и публиковать материалы с мест событий. Также будет запущен Telegram-канал со свежими новостями.

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Яна Катасонова

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