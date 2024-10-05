Time: Путин стал похож на мальчика, который слишком много раз кричал "ядерное оружие"

В Дании и Европарламенте говорят, что Путин идет на конфликт с Европой, но не исключают того, что должны быть готовы ко всему

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Украинские и европейские чиновники заявили, что российский диктатор Владимир Путин не должен своими ядерными угрозами влиять на решения Запада и других союзников Украины. Как пишет Time, об этом в интервью изданию рассказали премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Европарламента Роберта Метсола.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Я не могу гарантировать, блеф это или нет. Но я считаю, что мы никогда не можем позволить тому, кто не уважает демократию, права человека и все то, во что мы верим, — мы не можем позволить ему решать, что должны делать остальные из нас", — говорит Метте Фредериксен.

По информации Time, ядерными угрозами Россия стремится помешать союзникам поддерживать Украину, в частности, получить разрешение на дальнобойные удары по территории РФ. После того как 19 сентября Европарламент принял резолюцию о том, что Украине должны снять ограничения на дальнобойное оружие, член Совбеза РФ Вячеслав Володин заявил, что это якобы "приведет к мировой войне с применением ядерного оружия". По его словам, время подлета межконтинентальных баллистических ракет до Франции или Страсбурга около трех минут.

Однако президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Путин намеренно идет на конфликт с Европой. Но в случае, если риторика будет усиливаться, то придется принимать конкретные шаги.

"Это типичная реакция, это конфронтация... Если это будет усиливающейся риторикой, то нам придется к этому быть готовыми", — сказала она Time.

Премьер Дании отметила, что "страх и лидерство не идут рука об руку" и привычка Запада переживать о красных линиях приведет лишь к задержкам поставок вооружения Украине. "Единственная красная линия, которую я вижу в этой войне, уже была пересечена, когда они напали на Украину", — сказала она.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у России не осталось иных инструментов для запугивания мира, кроме ядерного шантажа, пишет Time. Но, по его словам, это не сработает. Как утверждает издание, взвешенные ответы европейских чиновников показали, что Путин стал для них похож на "мальчика, который слишком много раз кричал "ядерное оружие" и тем самым притупил воздействие угроз.

26 сентября в Европе заявили, что новые ядерные угрозы Путина никак не повлияют на поддержку Украины в войне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал заявления Путина "несвоевременными и безответственными".

29 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор должен бояться применять ядерное оружие. Но отметил, что никто точно не знает, что у него в голове.

30 сентября бывший генсек НАТО заявил, что не видит изменений в ядерной политике России, которые бы потребовали реагирования со стороны Альянса.