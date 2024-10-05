Time: Путін став схожим на хлопчика, який дуже багато разів кричав "ядерна зброя"

У Данії та Європарламенті кажуть, що Путін йде на конфлікт із Європою, але не виключають того, що мають бути готові до всього

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Українські та європейські чиновники заявили, що російський диктатор Володимир Путін не повинен своїми ядерними погрозами впливати на рішення Заходу та інших союзників України. Як пише Time, про це в інтерв'ю виданню розповіли прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та президентка Європарламенту Роберта Метсола.

"Я не можу гарантувати, блеф це чи ні. Але я вважаю, що ми ніколи не можемо дозволити тому, хто не поважає демократію, права людини і все те, у що ми віримо, ми не можемо дозволити йому вирішувати, що повинні робити решта з нас", — каже Метте Фредеріксен.

За інформацією Time, ядерними погрозами Росія прагне завадити союзникам підтримувати Україну, зокрема отримати дозвіл на далекобійні удари по території РФ. Після того, як 19 вересня Європарламент ухвалив резолюцію про те, що Україні мають зняти обмеження на далекобійну зброю, член Радбезу РФ В'ячеслав Володін заявив, що це нібито "призведе до світової війни із застосуванням ядерної зброї". За його словами, час підльоту міжконтинентальних балістичних ракет до Франції чи Страсбурга близько трьох хвилин.

Проте президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Путін навмисно йде на конфлікт із Європою. Але якщо риторика посилюватиметься, то доведеться приймати конкретні кроки.

"Це типова реакція, це конфронтація... Якщо це буде риторикою, що посилюється, то нам доведеться до цього бути готовими", — сказала вона Time.

Прем'єрка Данії зазначила, що "страх і лідерство не йдуть пліч-о-пліч" і звичка Заходу переживати про червоні лінії призведе лише до затримок постачань озброєння Україні. "Єдина червона лінія, яку я бачу у цій війні, вже була перетнута, коли вони напали на Україну", — сказала вона.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія не залишила інших інструментів для залякування світу, крім ядерного шантажу, пише Time. Але, за його словами, це не спрацює. Як стверджує видання, виважені відповіді європейських чиновників показали, що Путін став для них схожим на "хлопчика, який дуже багато разів кричав "ядерна зброя" і тим самим притупив вплив загроз.