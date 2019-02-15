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15.02.2019, 13:49

Тимошенко ответила Луценко по кейсу о "незаконном обогащении"

Тимошенко ответила Луценко по кейсу о "незаконном обогащении" - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Батькивщина назвала информацию Генпрокуратуры "событиями почти годичной давности"

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Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко опровергла информацию ГПУ о якобы незаконном ее обогащении. Об этом она заявила у себя в Facebook.

"События почти годичной давности. Весной прошлого года я узнала о том, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне. 10 апреля 2018 года я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома и без моей санкции", - отметила Тимошенко, выложив ссылки на свое заявление годичной давности.

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Она порекомендовала генпрокурору Юрию Луценко "уйти в отпуск на время избирательной кампании".

"А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича на его выдвижении, а затем одну за другой штампует "высосанные из пальца" дела против его главных конкурентов", - подчеркнула Тимошенко.

15 февраля 2019 года Луценко поручил Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассмотреть, стоит ли открывать уголовное производство по сообщениям о якобы незаконном обогащении Тимошенко

13 февраля 2019 года в Центре противодействия коррупции призвали ГПУ открыть дело по возможному незаконному обогащению кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Полный текст заявления ЦПК доступен здесь.

 

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Теги: гпу, юрий луценко, сап, юлия тимошенко, незаконное обогащение
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