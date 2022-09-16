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Тимошенко пошла в ОАСК. Хочет вернуть себе дипломатический паспорт

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 12:04
Тимошенко пошла в ОАСК. Хочет вернуть себе дипломатический паспорт - Фото
Юлия Тимошенко (фото - пресс-служба партии Батькивщина)

Лидер партии Батькивщина, нардеп Юлия Тимошенко просит Окружной административный суд Киева отменить решение Министерства иностранных дел об аннулировании ее дипломатического паспорта. Об этом говорится в решении суда.

В августе ОАСК получил исковое заявление Тимошенко, в котором она просит признать противоправными действия начальника отделения "Пархоменково" Государственной пограничной службы по изъятию ее диппаспорта.

Также нардеп просит отменить решение МИД о признании недействительным ее дипломатического паспорта в связи с невозвратом на хранение в МИД в десятидневный срок со дня возвращения из командировки в Украину.

Кроме того, Тимошенко просит ОАСК отменить составленный МИД список недействительных диппаспортов.

СПРАВКА. В начале августа ряд СМИ сообщили, что МИД признал недействительными дипломатические паспорта 225 депутатов, которые не вернули документы на хранение в МИД и могли использовать их для частных поездок. МИД сообщил, что в последние месяцы неоднократно обращался к нардепам с просьбой вернуть паспорта.

И в заключение Тимошенко просит отменить отдельные нормы порядка работы с дипломатическими паспортами, а именно, что паспорт нужно возвращать в десятидневный срок со дня возвращения из командировки.

Рассмотрение дела назначено на октябрь 2022 года.

В пресс-службе нардепа сообщили, что пока возможности для комментария нет, ведь Тимошенко находится в командировке.

На сайте партии Батькивщина можно найти пресс-релизы об участии Тимошенко в конференции в Португалии в начале сентября, то есть уже после аннулирования ее дипломатического паспорта.

Юлія Тимошенко під час візиту до Португалії на початку вересня (фото – пресслужби партії Батьківщина)
  • В августе Кабинет министров разрешил военнообязанным мужчинам с 1 сентября ездить за границу в составе бизнес-делегаций. Но по состоянию на данный момент премьер-министр Денис Шмыгаль не подписал это постановление.

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Юрій Смірнов
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МИД юлия тимошенко Батькивщина дипломатический паспорт
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