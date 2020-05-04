Тимошенко задекларировала почти 150 млн грн компенсации за репрессии

Юлия Тимошенко (Фото: пресс-служба Батькивщины)

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко задекларировала доход почти в 150 млн грн от компенсации за политические репрессии. Декларация опубликована на сайте НАПК.

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В документе Тимошенко утверждает, что получила 148 345 441 грн в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов. Компенсация получена в США на стадии досудебного урегулирования.

В качестве источника денег указана юридическая компания из Техаса Reid, Collins, Tsai LLP.

5 августа 2011 года Тимошенко была арестована. Ее обвиняли в заключении кабального для Украины газового контракта с Россией.

В октябре 2011 года Тимошенко была осуждена на 7 лет заключения и выплату 1,5 млрд грн компании Нафтогаз.

В апреле 2013 года ЕСПЧ признал арест Тимошенко политически мотивированным.

22 февраля 2014 года Тимошенко вышла из заключения после того, как Рада приняла постановление о ее освобождении.