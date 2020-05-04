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Тимошенко задекларировала почти 150 млн грн компенсации за репрессии

Тимошенко задекларировала почти 150 млн грн компенсации за репрессии - Фото
Юлия Тимошенко (Фото: пресс-служба Батькивщины)
04.05.2020, 10:34

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявила о получении 150 млн грн компенсации за репрессии на стадии досудебного урегулирования в США

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко задекларировала доход почти в 150 млн грн от компенсации за политические репрессии. Декларация опубликована на сайте НАПК.

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В документе Тимошенко утверждает, что получила 148 345 441 грн в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов. Компенсация получена в США на стадии досудебного урегулирования.

В качестве источника денег указана юридическая компания из Техаса Reid, Collins, Tsai LLP.

Денис Юдин
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