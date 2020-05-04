Тимошенко задекларировала почти 150 млн грн компенсации за репрессии

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко задекларировала доход почти в 150 млн грн от компенсации за политические репрессии. Декларация опубликована на сайте НАПК.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В документе Тимошенко утверждает, что получила 148 345 441 грн в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов. Компенсация получена в США на стадии досудебного урегулирования.
В качестве источника денег указана юридическая компания из Техаса Reid, Collins, Tsai LLP.