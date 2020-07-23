Ткаченко о сюжете 1+1 с "братоубийством" Порошенко: Не хочу к этому возвращаться

Министр культуры Александр Ткаченко считает, что сюжет 1+1 с "братоубийством" Порошенко вспоминают, потому что больше ничего такого на канале не было

Министр культуры и экс-гендиректор 1+1 Media Александр Ткаченко, комментируя сюжет канала 1+1, вышедший перед первым туром президентских выборов в 2019 году, где намекали на возможную причастность пятого президента Петра Порошенко к убийству брата, заявил, что "больше не хочет возвращаться к этой истории" и предложил поговорить о том, "с какой медиасредой мы имеем дело сейчас". Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

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Отвечая на вопрос о том, кому принадлежала идея этого сюжета, Ткаченко заявил: "Я же не многорукий Шива, я не могу успеть за всем и давать все идеи".

"Я бы хотел вернуться к тому, что делают т.н. каналы "порошенковского пула" сегодня. Почему-то вопросов об их партийной принадлежности и о том, что они себе там позволяют, мало у кого возникают. Зато все помнят один нюанс, который произошел во время избирательной кампании", - заявил Ткаченко, уточнив, что это сюжет "контроверсионный и неоднозначный", но это "один нюанс".

"Давайте поговорим о том, с какой медиасредой мы имеем дело сейчас. Почему об этом одном нюансе вспоминают? Потому что на самом деле он был единственный. Больше ничего такого не было. И там была точка зрения человека, которую цитировали по поводу этой информации. И возвращаться снова к этой истории не хочу", - резюмировал министр.

23 марта 2019 года в программе "Украинские сенсации: 50 оттенков Петра Порошенко" на 1+1 авторы заявили со ссылкой на "данные" молдавского политика Ренато Усатого, что Порошенко якобы причастен к заказным убийствам, в том числе родного брата.

Порошенко тогда заявил, что это фейк.

Усатый - глава молдавской русофильской партии Наша партия, который сейчас проживает в Москве.

Михаил Порошенко погиб в ДТП - так гласит официальная версия.

12 июня 2020 Ткаченко назвал этот сюжет 1+1 "спорным".

Владислав Сердюк

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