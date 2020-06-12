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Ткаченко о сюжете 1+1 с "братоубийством" Порошенко: Спорный пример журналистики

Ткаченко о сюжете 1+1 с "братоубийством" Порошенко: Спорный пример журналистики - Фото
Александр Ткаченко (cкриншот из видеозаписи Hromadske)
12.06.2020, 07:21

Перед выборами президента в 2019-м на канале вышел сюжет о том, что пятый президент мог быть причастен к смерти родного брата. Этот фейк не опровергли

Сюжет канала 1+1 за считанные дни до первого тура выборов президента в 2019 году, где намекали на возможную причастность пятого президента Петра Порошенко к убийству брата, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко считает "спорным" примером журналистики. Об этом экс-гендиректор 1+1 Media сказал в программе "Мокрик по живому" на канале hromadske.

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Он посетовал на "огромное количество манипуляций, фейков, провокаций" в СМИ (тех, что связывали с Порошенко), которые освещали кампанию кандидата в президенты Владимира Зеленского. "На мой взгляд, это ужасные примеры работы журналистики", - сказал Ткаченко.

Когда ведущий задал вопрос, как тогда оценивать сюжет 1+1 о "братоубийстве" Порошенко, министр ответил: "Я его отношу к спорным (примерам журналистики, - ред.)".

  • 23 марта 2019 года в программе "Украинские сенсации: 50 оттенков Петра Порошенко" на 1+1 авторы заявили со ссылкой на "данные" молдавского политика Ренато Усатого, что Порошенко якобы причастен к заказным убийствам, в том числе родного брата.
  • Порошенко тогда заявил, что это фейк.
  • Усатый - глава молдавской русофильской партии Наша партия, который сейчас проживает в Москве.
  • Михаил Порошенко погиб в ДТП - так гласит официальная версия.

Смотрите видео: ГБР сняло видео о Порошенко с "порохоботами" и 95 кварталом

Евгений Пилипенко
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