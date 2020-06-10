ГБР сняло видео о Порошенко с "порохоботами" и 95 кварталом

Госбюро расследований опубликовало видео о неявках пятого президента Петра Порошенко на допросы, в котором есть кадр из программы студии Квартал 95 и упоминаются некие "порохоботы".

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В целом видео состоит из нарезки новостных сюжетов, в которых сообщается о неявках политика на допросы, и интерпретации ГБР причин неявок.

Кадр из 95 квартала появляется примерно на 1:50. Актер студии Степан Казанин говорит: "Чихать хотел Петр Порошенко".

Также с 2:38 появляются кадры, на которых, судя по лозунгам, запечатлены сторонники пятого президента. В ГБР их назвали "порохоботами" и считают, что Порошенко ими "прикрывается".

В конце ролика указано, что Порошенко 25 раз не приходил на допросы, но некоторые даты допросов дублируются. Такие действия политика, считают в ГБР, "препятствует быстрому, полному и непредвзятому расследованию".

У генпрокурора Ирины Венедиктовой утверждают, что сегодня Порошенко было сообщено о подозрении по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко . Следствие подозревает, что он, будучи президентом, в 2018 году "путем издания явно преступного приказа склонил" главу СВР к " превышению им власти и служебных полномочий".

Ранее адвокат Порошенко Илья Новиков заявил сказать в глаза, что они (правоохранители, - ред.) нарушают законодательство, нарушают Конституцию". , что политик отказался общаться с прокурором в здании ГБР, который собирался вручить ему подозрение, поскольку по закону сообщать о подозрении нардепу должен лично генпрокурор. Позже Порошенко вместе с адвокатами приехал под Офис генпрокурора, где заявил, что вину отрицает и намерен "

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Видео - пресс-служба ГБР