ГБР сняло видео о Порошенко с "порохоботами" и 95 кварталом

Госбюро расследований опубликовало видео о неявках пятого президента Петра Порошенко на допросы, в котором есть кадр из программы студии Квартал 95 и упоминаются некие "порохоботы".
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В целом видео состоит из нарезки новостных сюжетов, в которых сообщается о неявках политика на допросы, и интерпретации ГБР причин неявок.
Кадр из 95 квартала появляется примерно на 1:50. Актер студии Степан Казанин говорит: "Чихать хотел Петр Порошенко".
Также с 2:38 появляются кадры, на которых, судя по лозунгам, запечатлены сторонники пятого президента. В ГБР их назвали "порохоботами" и считают, что Порошенко ими "прикрывается".
В конце ролика указано, что Порошенко 25 раз не приходил на допросы, но некоторые даты допросов дублируются. Такие действия политика, считают в ГБР, "препятствует быстрому, полному и непредвзятому расследованию".
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Видео - пресс-служба ГБР