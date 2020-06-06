Адвокаты Порошенко подали в суд на генпрокурора Венедиктову

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко оспаривают в суде бездействие генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их словам, не открыла уголовные дела о правонарушениях, совершенных сотрудниками ГБР во время следственных действий в музее Гончара. Об этом в Facebook сообщил адвокат Игорь Головань.

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"Пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владение лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис генпрокурора получил 3 июня, установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездействие генпрокурора в суде", — написал Головань.

Также адвокаты Порошенко направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, которые проводили следственные действия. Сейчас, по словам Голованя, они "пытаются блокировать" выставку картин.

Кроме того адвокаты попросили суд разъяснить, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованные картины.

22 мая ГБР "срочно" вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 11:00 26 мая. Речь идет о деле о контрабанде картин.

Пятый президент утверждает, что все картины были приобретены и завезены в Украину законно. 26 мая Порошенко не пришел на допрос. Вместо этого он открыл выставку этих картин Музее Ивана Гончара.

Сотрудники ГБР, узнав об открытии выставки, по их словам, из СМИ, пришли в музей и потребовали пустить их внутрь, чтобы осмотреть коллекцию. При этом правоохранители не предоставили разрешения суда на проведение следственных действий. После того, как им было отказано, сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и проникли в помещение. В Музее Гончара сообщили, что они изъяли таможенные декларации на ввоз картин.

В пресс-службе партии Европейская солидарность заявили о "разбойном нападении" спецназа ГБР на Музей Ивана Гончара.

В ГБР утверждают, что их сотрудники пришли в музей, чтобы вручить повестку на допрос Порошенко и провести следственные действия, однако им препятствовали в этом "администрация музея и другие лица", поэтому ГБР задействовало спецназ.

4 июня Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод Порошенко на допрос.