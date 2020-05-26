В ГБР объяснили свой визит в Музей Гончара: искали Порошенко

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В Госбюро расследований заявили, что их сотрудники пришли сегодня в Музей Ивана Гончара в Киеве, чтобы вручить повестку на допрос пятому президенту Петру Порошенко и провести следственные действия, однако им препятствовали в этом "администрация музея и другие лица", поэтому в ГБР задействовали спецназ. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

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Там рассказали, что Порошенко неоднократно вызывали на допрос, но он ни разу не явился.

"Из средств массовой информации стало известно, что он находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились в музей Ивана Гончара", - сказано в сообщении.

В ГБР говорят, что Порошенко, узнав о возможном приезде следователей, оставил свою жену и покинул музей. "Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля в соответствии с требованиями УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы", - сообщили в ГБР.

Там заверяют, что действия их сотрудников соответствовали Уголовно-процессуальному кодексу. Меры физического воздействия они не применяли.

"Вместе с тем администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий. С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, задействовано спецподразделение ГБР", - сказано в сообщении.

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Сегодня сотрудники ГБР пришли в Музей Ивана Гончара в Киеве, где Порошенко представлял выставку принадлежащих ему картин известных художников, и потребовали пустить их внутрь, чтобы осмотреть коллекцию. Об этом сообщил директор музея Петр Гончар. При этом сотрудники бюро не предоставили разрешения суда на проведение следственных действий. После того, как им было отказано, правоохранители взломали входную дверь в музей и проникли в помещение.

В Музее Ивана Гончара сообщили, что "ГБР описывает коллекцию и все фиксирует". В 19:03 там добавили, что представители бюро уехали. "Картины целы. Декларации изъяты", - сказано в сообщении. Имеются в виду таможенные декларации на ввоз картин, которые также находились в музее.

В пресс-службе партии Европейская солидарность заявили о "разбойном нападении" спецназа ГБР на Музей Ивана Гончара.

22 мая ГБР "срочно" вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 11:00 26 мая. В пресс-службе бюро отметили, что р ечь идет о деле, в котором изучаются "обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

Пятый президент утверждает, что все картины были приобретены и завезены в Украину законно. Сегодня Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований по делу о картинах. Вместо этого он открыл выставку этих картин.