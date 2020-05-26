У Порошенко заявили о "разбойном нападении" ГБР на музей Ивана Гончара

Фото: facebook.com/honcharmuseum

В пресс-службе партии Европейская солидарность заявили о "разбойном нападении" спецназа ГБР на Музей Ивана Гончара.

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"ГБР осуществило попытку похитить частную коллекцию картин Порошенко, которую семья, проведя презентацию для СМИ, выставила для свободного доступа посетителей после завершения карантина", - сказано в сообщении.

В партии также добавили, что представители ГБР якобы напали на журналиста.

"ГБР не имеет санкции суда ни на проникновение в помещение, ни тем более на арест коллекции. Ночью или завтра они будут пытаться это получить задним числом, выкручивая руки судьям", - сообщили в Евросолидарности.

В партии назвали это политическим преследованием со стороны власти, чтобы "отвлечь внимание людей от собственной некомпетентности".

В ГБР ситуацию пока не комментировали.

Сегодня сотрудники ГБР пришли в Музей Ивана Гончара в Киеве, где пятый президент Украины Петр Порошенко представлял выставку картин, и потребовали пустить их внутрь, чтобы осмотреть выставленную коллекцию. Об этом сообщил директор музея Петр Гончар. При этом сотрудники бюро не предоставили разрешения суда на проведение следственных действий. После того, как им было отказано, правоохранители взломали входную дверь в музей и проникли в помещение.

В Музее Ивана Гончара сообщили, что "ГБР описывает коллекцию и все фиксирует". В 19:03 там добавили, что представители бюро уехали. "Картины целы. Декларации изъяты", - сказано в сообщении. Имеются в виду таможенные декларации на ввоз картин, которые также находились в музее.

22 мая ГБР "срочно" вызвала Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 11:00 26 мая. В пресс-службе бюро отметили, что р ечь идет о деле, в котором изучаются "обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

Пятый президент утверждает, что все картины были приобретены и завезены в Украину законно. Сегодня Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований по делу о картинах. Вместо этого он открыл выставку этих картин.