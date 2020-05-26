Сотрудники ГБР выломали дверь в музей, где Порошенко презентовал выставку: видео

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Госбюро проводит расследование по делу о картинах, которые якобы были ввезены в Украину с нарушением таможенных процедур

Сотрудники Госбюро расследований взломали входную дверь в Музей Ивана Гончара в Киеве, где пятый президент Украины Петр Порошенко представлял выставку картин, и закрылись изнутри. Они не предоставили разрешения суда на проведение следственных действий в музее, сказав, что проведут осмотр помещения в рамках своих служебных полномочий. Об этом рассказал директор музея Петр Гончар.

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Инцидент транслируется в Facebook партии Европейская солидарность.

Сотрудники ГБР, проникшие в здание музея, не представились, не пояснили своих действий и не пропустили внутрь народных депутатов и журналистов.

Директор музея сообщил сотрудникам ГБР, что может пустить их внутрь, при отсутствии санкции суда на обыск, только с разрешения владельца коллекции, Петра Порошенко, которого тот не дал. После этого следователи ГБР проникли в помещение силой.

Петр Гончар и депутаты написали заявления в полицию о повреждении имущества и препятствовании деятельности народного депутата.

Внутри вместе со следователями ГБР находится адвокат Порошенко Игорь Головань.

  • 22 мая ГБР "срочно" вызвала Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 11:00 26 мая. В пресс-службе Бюро отметили, что речь идет о деле, в котором изучаются "обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". 
  • Сегодня Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований по делу о картинах, которые якобы были ввезены в Украину с нарушением таможенных процедур. Вместо этого он открыл выставку этих картин.
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Теги: музей Ивана Гончара, Петр Порошенко, грб
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