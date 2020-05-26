Порошенко не пришел на допрос в ГБР и отреагировал на дело о контрабанде картин

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований по делу о картинах, которые якобы были ввезены в Украину с нарушением таможенных процедур. Вместо этого он открыл выставку этих картин, политик вел трансляцию мероприятия в Facebook.

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Порошенко назвал информацию о деле в Госреестре "откровенно лживой". Он заверил, что ввоз был законным и это, по его словам, можно было проверить по базам данным Таможенной службы

"Для всех (посетителей выставки, - ред.) будут наиболее ценными картины. А для них (правоохранителей, - ред.) наиболее ценным экспонатом будут документы у входа на выставку. В них есть оригиналы таможенных деклараций по всем работам, перечень этих работ и платежные поручения на их оплату, которая была выполнена с моего личного счета", - сказал политик.

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Адвокат Порошенко Игорь Головань написал в блоге для Украинской правды, что политика вызвали на допрос без вручения повестки, а с помощью видео, что не предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом.

Он также подчеркнул, что на допрос вызвали не в то здание, где проходило досудебное расследование. В таком случае, согласно УПК, можно проводить допрос лишь при согласии допрашиваемого лица, а Порошенко согласия не давал, отметил адвокат.

на допрос в качестве свидетеля на 11:00 26 мая. В пресс-службе Бюро отметили, что р ечь идет о деле, в котором изучаются "обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". 22 мая ГБР "срочно" вызвала Порошенко

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