Контрабанда 43 картин. ГБР снова вызывает Порошенко на допрос: повестка

Петр Порошенко (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Порошенко должен явиться на допрос 26 мая в 11:00.

Речь идет о деле, в котором изучаются "обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

18 января сообщалось , что ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу о "госизмене". В ГБР заявили, что Порошенко должен явиться на допрос 21 января в 10:30 и 24 января в 11:00.

сообщалось 24 января Порошенко явился на допрос.

адвокат Порошенко Игорь Головань заявил , что будут поданы 14 исков к ГБР, Национальному антикоррупционному бюро и Нацполиции о взыскании морального ущерба. 29 январяПорошенко

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