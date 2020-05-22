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Контрабанда 43 картин. ГБР снова вызывает Порошенко на допрос: повестка

Контрабанда 43 картин. ГБР снова вызывает Порошенко на допрос: повестка - Фото
Петр Порошенко (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)
22.05.2020, 10:27

Пятого президента Петра Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля

Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Порошенко должен явиться на допрос 26 мая в 11:00. 

Речь идет о деле, в котором изучаются "обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". 

  • 18 января сообщалось, что ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу о "госизмене". В ГБР заявили, что Порошенко должен явиться на допрос 21 января в 10:30 и 24 января в 11:00. 
  • 24 января Порошенко явился на допрос. 
  • 29 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что будут поданы 14 исков к ГБР, Национальному антикоррупционному бюро и Нацполиции о взыскании морального ущерба.

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Владислав Сердюк
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