Контрабанда 43 картин. ГБР снова вызывает Порошенко на допрос: повестка

Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Порошенко должен явиться на допрос 26 мая в 11:00.
Речь идет о деле, в котором изучаются "обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".
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