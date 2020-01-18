ГБР вызывает Порошенко на допрос в деле о "госизмене"

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

18 января Государственное бюро расследований опубликовало повестку на допрос пятому президенту Петру Порошенко в качестве свидетеля в деле о якобы его госизмене в ходе подготовки и проведения минских соглашений в феврале 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным ГБР, Порошенко должен явиться в 10:30 21 января - для допроса в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 г. и в 11:00 24 января - для допроса в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 г.

Также правоохранители напомнили, что в случае неявки без уважительных причин к следователю к свидетелю может быть применен привод.

10 декабря 2019 года ГБР открыло дело о "госизмене" Порошенко.

В октябре 2019 года ГБР рассказало , что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах.

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