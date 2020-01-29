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Адвокат Порошенко: Подаем 14 исков к ГБР, НАБУ и полиции

Адвокат Порошенко: Подаем 14 исков к ГБР, НАБУ и полиции - Фото
Игорь Головань (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
29.01.2020, 13:36

Будут взыскивать моральный ущерб

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявляет, что будут поданы 14 исков к Госбюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро и Нацполиции о взыскании морального ущерба. Об этом он написал в Facebook.

Адвокат утверждает, что в связи с инспирированными анонимным телеграм-каналом "Трубу прорвало" политическими преследованиями Порошенко судьи вынесли 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей.

Так по жалобам адвокатов судьями установлены факты противоправной бездеятельности: прокуроров - 4; следователей ГБР - 6; должностных лиц НАБУ - 2; следователей Нацполиции - 2. "Поэтому подаем 14 исков о возмещении морального вреда, и это только начало", - резюмирует Головань.

  • 18 января сообщалось, что ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу об "госизмене". В ГБР заявили, что Порошенко должен явиться на допрос 21 января в 10:30 и 24 января в 11:00.
  • Тогда же в ГБР заявили, что в случае неявки без уважительных причин к следователю к свидетелю может быть применен привод.
  • 21 января руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий заявил, что готовится принудительный привод Порошенко на допрос в качестве свидетеля.

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