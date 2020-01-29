Адвокат Порошенко: Подаем 14 исков к ГБР, НАБУ и полиции

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявляет, что будут поданы 14 исков к Госбюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро и Нацполиции о взыскании морального ущерба. Об этом он написал в Facebook.
Адвокат утверждает, что в связи с инспирированными анонимным телеграм-каналом "Трубу прорвало" политическими преследованиями Порошенко судьи вынесли 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей.
Так по жалобам адвокатов судьями установлены факты противоправной бездеятельности: прокуроров - 4; следователей ГБР - 6; должностных лиц НАБУ - 2; следователей Нацполиции - 2. "Поэтому подаем 14 исков о возмещении морального вреда, и это только начало", - резюмирует Головань.
Читайте также: Мир и война Петра Порошенко