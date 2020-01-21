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ГБР готовит принудительный привод Порошенко на допрос

ГБР готовит принудительный привод Порошенко на допрос - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
21.01.2020, 12:14

Пятый президент не явился на допрос 21 января

Государственное бюро расследований готовится к принудительному приводу пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Об этом в комментарии журналистам заявил руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий.

"Без уважительной причины не явился сегодня на допрос, поэтому следователями готовятся материалы для исполнения принудительного привода Порошенко", - заявил Корецкий.

20 января Порошенко явился на допрос без повестки. По словам Корецкого, следователи ГБР уведомили Порошенко о том, что он должен явиться на допрос 21 января: "Вчера, когда Порошенко появился в ГБР без вызова следователя, ему было отмечено, что он должен сегодня выполнить требования УПК и явиться на допрос следователями ГБР, однако он не явился". 

  • 18 января сообщалось, что ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу об "госизмене". В ГБР заявили, что Порошенко должен явиться на допрос 21 января в 10:30 и 24 января в 11:00. 
  • Тогда же в ГБР заявили, что в случае неявки без уважительных причин к следователю к свидетелю может быть применен привод.
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Петр Порошенко гбр
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