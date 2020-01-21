ГБР готовит принудительный привод Порошенко на допрос

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Государственное бюро расследований готовится к принудительному приводу пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Об этом в комментарии журналистам заявил руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий.

"Без уважительной причины не явился сегодня на допрос, поэтому следователями готовятся материалы для исполнения принудительного привода Порошенко", - заявил Корецкий.

20 января Порошенко явился на допрос без повестки. По словам Корецкого, следователи ГБР уведомили Порошенко о том, что он должен явиться на допрос 21 января: "Вчера, когда Порошенко появился в ГБР без вызова следователя, ему было отмечено, что он должен сегодня выполнить требования УПК и явиться на допрос следователями ГБР, однако он не явился".