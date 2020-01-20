Порошенко пришел на допрос, но повесток не получал - адвокат

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Пятый президент Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований, но повесток не получал. Об этом адвокат Игорь Головань написал в своем блоге на УП.

"Петр Порошенко, отменив важный зарубежный визит в Швейцарию и запланированные встречи с мировыми лидерами, лично посетил Государственное бюро расследований, чтобы вернуть следователей ГБР в рамки закона и заставить их вручить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК", - написал адвокат. По его словам, до нынешнего дня никаких повесток Порошенко не получал.

Головань утверждает, что два производства из трех "расследуются ГБР явно в интересах России".

Адвокат отмечает, что на 31 января и 11 февраля у Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил ГБР. Поэтому он намерен посетить ГБР 24 января и дать показания не только по делу о минских соглашениях, но и по всем остальным производствам, "сфабрикованным по указанию офиса президента".

По данным ГБР, Порошенко должен явиться в 10:30 21 января - для допроса в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 г. и в 11:00 24 января - для допроса в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 г.

10 декабря 2019 года ГБР открыло дело о "госизмене" Порошенко.

В октябре 2019 года ГБР рассказало , что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах.

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