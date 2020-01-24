Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о "госизмене"

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований. Об этом он сообщил на станице в Facebook.

После небольшой перепалки в адрес нового руководства ГБР президент вместе с адвокатом зашел в здание.

Также под стенами бюро собрались депутаты Евросолидарности, передает пресс-служба партии. Они требовали "прекратить политические преследования". И добивались неотложного приема у и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой, чтобы заявить ей о недопустимости назначения на должность замглавы бюро Александра Бабикова – экс-адвоката беглого президента Виктора Януковича.

18 января сообщалось , что ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу о "госизмене". В ГБР заявили, что Порошенко должен явиться на допрос 21 января в 10:30 и 24 января в 11:00.

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