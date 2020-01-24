Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о "госизмене"

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований. Об этом он сообщил на станице в Facebook.
После небольшой перепалки в адрес нового руководства ГБР президент вместе с адвокатом зашел в здание.
Также под стенами бюро собрались депутаты Евросолидарности, передает пресс-служба партии. Они требовали "прекратить политические преследования". И добивались неотложного приема у и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой, чтобы заявить ей о недопустимости назначения на должность замглавы бюро Александра Бабикова – экс-адвоката беглого президента Виктора Януковича.
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