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Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о "госизмене"

Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о "госизмене" - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
24.01.2020, 12:00

Пятый президент проходит по делу как свидетель

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований. Об этом он сообщил на станице в Facebook.

После небольшой перепалки в адрес нового руководства ГБР президент вместе с адвокатом зашел в здание.

Также под стенами бюро собрались депутаты Евросолидарности, передает пресс-служба партии. Они требовали "прекратить политические преследования". И добивались неотложного приема у и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой, чтобы заявить ей о недопустимости назначения на должность замглавы бюро Александра Бабикова – экс-адвоката беглого президента Виктора Януковича.

  • 18 января сообщалось, что ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу о "госизмене". В ГБР заявили, что Порошенко должен явиться на допрос 21 января в 10:30 и 24 января в 11:00. 

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Петр Порошенко допрос госизмена гбр европейская солидарность Александр Бабиков
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