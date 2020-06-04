Контрабанда картин. Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос

Петр Порошенко (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

4 июня Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод на допрос пятого президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о контрабанде 43 картин. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В ГБР заявили, что допрос должен пройти 10 июня в 11:00 в помещении Бюро по адресу ул. Симона Петлюры, 15. Там уточнили, что речь идет о деле, в котором изучаются "обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

ОБНОВЛЕНО В 15:33. Адвокат пятого президента Игорь Головань заявил в Facebook, что Порошенко не приглашали и не информировали о заседании суда, а "подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии нардепа". По мнению Голованя, это "очередное подтверждение чисто политического характера всех дел, при помощи которых пытаются препятствовать деятельности Порошенко".

22 мая ГБР "срочно" вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 11:00 26 мая. Речь идет о деле о контрабанде картин.

Пятый президент утверждает, что все картины были приобретены и завезены в Украину законно. 26 мая Порошенко не пришел на допрос. Вместо этого он открыл выставку этих картин Музее Ивана Гончара.

Сотрудники ГБР, узнав об открытии выставки, по их словам, из СМИ, пришли в музей и потребовали пустить их внутрь, чтобы осмотреть коллекцию. При этом правоохранители не предоставили разрешения суда на проведение следственных действий. После того, как им было отказано, сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и проникли в помещение. В Музее Гончара сообщили, что они изъяли таможенные декларации на ввоз картин.

В пресс-службе партии Европейская солидарность заявили о "разбойном нападении" спецназа ГБР на Музей Ивана Гончара.

В ГБР утверждают, что их сотрудники пришли в музей, чтобы вручить повестку на допрос Порошенко и провести следственные действия, однако им препятствовали в этом "администрация музея и другие лица", поэтому ГБР задействовало спецназ.