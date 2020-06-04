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Контрабанда картин. Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос

Контрабанда картин. Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос - Фото
Петр Порошенко (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)
04.06.2020, 15:03

Суд разрешил Государственному бюро расследований принудительно привести пятого президента Петра Порошенко на допрос

4 июня Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод на допрос пятого президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о контрабанде 43 картин. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В ГБР заявили, что допрос должен пройти 10 июня в 11:00 в помещении Бюро по адресу ул. Симона Петлюры, 15. Там уточнили, что речь идет о деле, в котором изучаются "обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". 

ОБНОВЛЕНО В 15:33. Адвокат пятого президента Игорь Головань заявил в Facebook, что Порошенко не приглашали и не информировали о заседании суда, а "подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии нардепа". По мнению Голованя, это "очередное подтверждение чисто политического характера всех дел, при помощи которых пытаются препятствовать деятельности Порошенко".

  • 22 мая ГБР "срочно" вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 11:00 26 мая. Речь идет о деле о контрабанде картин. 
  • 26 мая Порошенко не пришел на допрос. Вместо этого он открыл выставку этих картин Музее Ивана Гончара. Пятый президент утверждает, что все картины были приобретены и завезены в Украину законно.
  • Сотрудники ГБР, узнав об открытии выставки, по их словам, из СМИ, пришли в музей и потребовали пустить их внутрь, чтобы осмотреть коллекцию. При этом правоохранители не предоставили разрешения суда на проведение следственных действий. После того, как им было отказано, сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и проникли в помещение. В Музее Гончара сообщили, что они изъяли таможенные декларации на ввоз картин. 
  • В пресс-службе партии Европейская солидарность заявили о "разбойном нападении" спецназа ГБР на Музей Ивана Гончара.
  • В ГБР утверждают, что их сотрудники пришли в музей, чтобы вручить повестку на допрос Порошенко и провести следственные действия, однако им препятствовали в этом "администрация музея и другие лица", поэтому ГБР задействовало спецназ.
Владислав Сердюк
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