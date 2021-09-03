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Ткаченко об архивах ФСБ по "украинским карателям": Спам и вброс, убивали свои же россияне

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03.09.2021, 11:08
Ткаченко об архивах ФСБ по
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на заявление ФСБ РФ о "рассекречивании" данных о якобы расстрелах мирных жителей "украинскими карателями". Как написал министр в Telegram, это "откровенная ложь", "спам", "вброс" и реакция России на найденные в Одесской области захоронения жертв НКВД.

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В конце августа российские СМИ сообщили, что ФСБ "рассекретило" документы о "карательном отряде" Украинская компания, созданном в июне 1942 года. Отряд убил в Орловской области РФ 170 человек, "в том числе младенцев, женщин и стариков", а входили в него якобы украинцы. Командиром был сдавшийся Германии бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман. Также были названы имена командиров взводов и отрядов, и у большинства их них были российские фамилии (Баюров, Шатаев, Миронычев, Мысяков и другие). РосСМИ преподнесли эту информацию под заголовками о "рассекреченных украинских карателях", которые "руководили казнями" в Орловской области.

Ткаченко заявил, что если читать дальше агрессивного заголовка, который уже звучит как приговор, можно увидеть, что убивали жителей Орловской области – свои же россияне.

"Как там говорил их лидер? Кто обзывается, тот так и называется?" – написал Ткаченко.

По словам министра, минимум 80% "отряда карателей", включая трех командиров, – это жители Калужской области, Сибири, Иваново, Брянска. Только по поводу двоих сказано, что они "откуда-то из Украины", еще двое – без указания происхождения.

По мнению Ткаченко, такой "плохо состряпанный информационный вброс" – ответ РФ на недавнюю страшную находку украинских исследователей в Одесской области, где в результате Большого террора в 1937-1939 годах были похоронены от 5000 до 20 000 замученных и расстрелянных большевиками мирных граждан.

Министр подчеркнул, что намерение Украины исследовать массовые захоронения и расстрелы "резко противоречат планам "величия" и "хорошего Сталина".

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Оксана Житнюк
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Орловская область фсб вторая мировая расстрел александр ткаченко Минкульт нквд
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