Ткаченко об архивах ФСБ по "украинским карателям": Спам и вброс, убивали свои же россияне

Министр культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на заявление ФСБ РФ о "рассекречивании" данных о якобы расстрелах мирных жителей "украинскими карателями". Как написал министр в Telegram, это "откровенная ложь", "спам", "вброс" и реакция России на найденные в Одесской области захоронения жертв НКВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В конце августа российские СМИ сообщили, что ФСБ "рассекретило" документы о "карательном отряде" Украинская компания, созданном в июне 1942 года. Отряд убил в Орловской области РФ 170 человек, "в том числе младенцев, женщин и стариков", а входили в него якобы украинцы. Командиром был сдавшийся Германии бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман. Также были названы имена командиров взводов и отрядов, и у большинства их них были российские фамилии (Баюров, Шатаев, Миронычев, Мысяков и другие). РосСМИ преподнесли эту информацию под заголовками о "рассекреченных украинских карателях", которые "руководили казнями" в Орловской области.



Ткаченко заявил, что если читать дальше агрессивного заголовка, который уже звучит как приговор, можно увидеть, что убивали жителей Орловской области – свои же россияне.

"Как там говорил их лидер? Кто обзывается, тот так и называется?" – написал Ткаченко.

По словам министра, минимум 80% "отряда карателей", включая трех командиров, – это жители Калужской области, Сибири, Иваново, Брянска. Только по поводу двоих сказано, что они "откуда-то из Украины", еще двое – без указания происхождения.

По мнению Ткаченко, такой "плохо состряпанный информационный вброс" – ответ РФ на недавнюю страшную находку украинских исследователей в Одесской области, где в результате Большого террора в 1937-1939 годах были похоронены от 5000 до 20 000 замученных и расстрелянных большевиками мирных граждан.

Министр подчеркнул, что намерение Украины исследовать массовые захоронения и расстрелы "резко противоречат планам "величия" и "хорошего Сталина".

Читайте также: Российские пропагандисты RT попались на фальсификации фото Reuters

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.