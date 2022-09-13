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Ткаченко пригрозил народным артистам лишением звания за молчание или отрицание агрессии РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 21:24
Ткаченко пригрозил народным артистам лишением звания за молчание или отрицание агрессии РФ - Фото
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что народные артисты Украины "из-за молчания или поддержки российской агрессии" скоро будут лишены этого звания. Об этом Ткаченко написал в Telegram.

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"Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", – написал он.

По словам Ткаченко, сейчас идет работа над поправками в законы, "чтобы таких народных больше наша страна не видела".

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Вадим Ребрина
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александр ткаченко минкультуры народный артист
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