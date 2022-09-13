Ткаченко пригрозил народным артистам лишением звания за молчание или отрицание агрессии РФ
13.09.2022, 21:24
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что народные артисты Украины "из-за молчания или поддержки российской агрессии" скоро будут лишены этого звания. Об этом Ткаченко написал в Telegram.
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"Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", – написал он.
По словам Ткаченко, сейчас идет работа над поправками в законы, "чтобы таких народных больше наша страна не видела".
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