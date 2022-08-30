ЮНЕСКО собирается признать Одессу всемирным наследием, чтобы защитить ее от России

Украина намерена подать заявку на включение исторического центра Одессы в список мирового наследия ЮНЕСКО, заявил во вторник министр культуры Александр Ткаченко во время встречи с генеральным директором организации Одри Азуле и ее заместителем Эрнесто Оттоне.

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Этот объект находится фактически на линии фронта и уже обстреливался Россией. В частности, в ночь на 24 июля была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского художественного музея, открытого в 1899 году.

Руководители ЮНЕСКО заявили, что поддерживают эту номинацию и намерены срочно рассмотреть ее на Комитете мирового наследия. Одессе будет предоставлен статус объекта, находящегося под угрозой.

"Комитету всемирного наследия также будет предложено включить объекты мирового наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в список находящегося под угрозой мирового наследия", — заявили в ЮНЕСКО.

Сейчас в Украине семь объектов, признанных мировым наследием:

→ исторический центр Киева (Софийский собор и Киево-Печерская лавра)

→ исторический центр Львова

→ геодезическая дуга Струве

→ буковые леса Карпат

→ резиденция митрополитов Буковины в Черновцах

→ деревянные церкви Карпат

→ Херсонес Таврический в Севастополе

В июне стало известно, что Италия поможет Украине в подготовке досье для включения Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО по сокращенной процедуре.

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Андрей Водяный

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