Ракетный удар по Одессе: есть раненые, повреждена инфраструктура порта – фото, видео
В результате российского обстрела Одесского морского торгового порта крылатыми ракетами "Калибр" в субботу есть раненые и повреждена инфраструктура порта. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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По его словам, удар оккупантов по Одессе после подписания соглашения об экспорте зерна – это послание к ООН и всему миру, что Россия не собирается договариваться и останавливаться.
Марченко не уточнил количество раненых в результате удара россиян по Одесскому порту.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала ликвидацию пожара в Одесском порту после ракетных ударов россиян.
Издание Суспильне показало фото поврежденную инфраструктуру Одесского порта после ракетного удара оккупантов.
В результате ракетного обстрела Одессы также поврежден Одесский художественный музей, который внесен в Предварительный список ЮНЕСКО.
- Вчера, 22 июля, Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна, в основном через Одесский порт. Сегодня, 23 июля, утром Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- В МИД Украины назвали это "плевком в лицо" президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить выполнение Россией обязательств.
- Посол США в Киеве призвала привлечь РФ к ответственности. Генсек ООН "безоговорочно осудил" удары, но не Россию.
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