Ракетный удар по Одессе: есть раненые, повреждена инфраструктура порта – фото, видео

В результате российского обстрела Одесского морского торгового порта крылатыми ракетами "Калибр" в субботу есть раненые и повреждена инфраструктура порта. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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По его словам, удар оккупантов по Одессе после подписания соглашения об экспорте зерна – это послание к ООН и всему миру, что Россия не собирается договариваться и останавливаться.

Марченко не уточнил количество раненых в результате удара россиян по Одесскому порту.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала ликвидацию пожара в Одесском порту после ракетных ударов россиян.

Издание Суспильне показало фото поврежденную инфраструктуру Одесского порта после ракетного удара оккупантов.

В результате ракетного обстрела Одессы также поврежден Одесский художественный музей, который внесен в Предварительный список ЮНЕСКО.

Вчера, 22 июля, Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна, в основном через Одесский порт. Сегодня, 23 июля, утром Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".

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Наталия Фреик

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