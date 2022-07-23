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Ракетный удар по Одессе: есть раненые, повреждена инфраструктура порта – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 21:39
Ракетный удар по Одессе: есть раненые, повреждена инфраструктура порта – фото, видео - Фото
Одесский морской порт (Фото - SERGEY DOLZHENKO / EPA)

В результате российского обстрела Одесского морского торгового порта крылатыми ракетами "Калибр" в субботу есть раненые и повреждена инфраструктура порта. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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По его словам, удар оккупантов по Одессе после подписания соглашения об экспорте зерна – это послание к ООН и всему миру, что Россия не собирается договариваться и останавливаться. 

Марченко не уточнил количество раненых в результате удара россиян по Одесскому порту.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала ликвидацию пожара в Одесском порту после ракетных ударов россиян.

Издание Суспильне показало фото поврежденную инфраструктуру Одесского порта после ракетного удара оккупантов.

Фото: Cуспільне Одеса

В результате ракетного обстрела Одессы также поврежден Одесский художественный музей, который внесен в Предварительный список ЮНЕСКО.

Фото: Мінкультури

Читайте также: Ракетный удар по Одессе. Россия била "туда, где зерно", однако по зернохранилищу не попала

Наталия Фреик
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война Одесса ракетный удар порт
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