UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ракетный удар по Одессе. Россия била "туда, где зерно", однако по зернохранилищу не попала

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 16:28
Ракетный удар по Одессе. Россия била
Одесский морской порт (Фото - SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Россия целенаправленно била по порту Одессы, где хранится зерно, заявил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат. Однако она по зернохранилищу не попала, передает Суспільне со ссылкой на спикера оперативного командования Юг Наталия Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В контексте того, что происходит сегодня с украинским зерном, был нанесен удар именно туда, где зерно. Поэтому видим, чего стоят договоренности со страной-террористом", – сказал Игнат.

По словам Гуменюк, очевидно, что целью России был порт Одессы, поскольку в этом направлении были выпущены четыре ракеты "Калибр", две из них сбила ПВО.

Она отметила, что раненых и серьезных разрушений портовой инфраструктуры нет. По ее словам, россияне не попали по хранилищу зерна, но был прилет по насосной станции. На месте ракетного удара возник пожар, который быстро потушили спасатели. Ударной волной также повреждены дома вокруг порта.

Читайте также: "Плевок в лицо Эрдогану и генсеку". МИД обратился к Турции и ООН из-за удара РФ по Одессе

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Одесса ракетный удар зерно порт армия рф калибр войска россии Наталья Гуменюк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 