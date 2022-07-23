Ракетный удар по Одессе. Россия била "туда, где зерно", однако по зернохранилищу не попала

Россия целенаправленно била по порту Одессы, где хранится зерно, заявил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат. Однако она по зернохранилищу не попала, передает Суспільне со ссылкой на спикера оперативного командования Юг Наталия Гуменюк.

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"В контексте того, что происходит сегодня с украинским зерном, был нанесен удар именно туда, где зерно. Поэтому видим, чего стоят договоренности со страной-террористом", – сказал Игнат.

По словам Гуменюк, очевидно, что целью России был порт Одессы, поскольку в этом направлении были выпущены четыре ракеты "Калибр", две из них сбила ПВО.

Она отметила, что раненых и серьезных разрушений портовой инфраструктуры нет. По ее словам, россияне не попали по хранилищу зерна, но был прилет по насосной станции. На месте ракетного удара возник пожар, который быстро потушили спасатели. Ударной волной также повреждены дома вокруг порта.

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Марк Сировой

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