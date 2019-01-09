Томос подписали все члены синода Вселенского патриархата: фото

Сегодня в Стамбуле все члены синода Вселенского патриархата подписали томос о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сообщает ТСН.
Теперь документ считается окончательно оформленным.
Подписание томоса членами синода Вселенского патриархата (фото - ТСН)
В течение нескольких дней он вернется в Украину, в трапезный храм Софии Киевской, где все желающие смогут посмотреть на него в любой день.
7 января в Софии Киевской представили томос об автокефалии ПЦУ и состоялось праздничное богослужение.
5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.