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09.01.2019, 12:26

Томос подписали все члены синода Вселенского патриархата: фото

Томос подписали все члены синода Вселенского патриархата: фото - Фото
Члены синода Вселенского патриархата с томосом (фото - ТСН)

Теперь документ о предоставлении автокефалии Православной украинской церкви считается окончательно оформленным

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Сегодня в Стамбуле все члены синода Вселенского патриархата подписали томос о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сообщает ТСН.

Теперь документ считается окончательно оформленным.

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Подписание томоса членами синода Вселенского патриархата (фото - ТСН)

В течение нескольких дней он вернется в Украину, в трапезный храм Софии Киевской, где все желающие смогут посмотреть на него в любой день. 

7 января в Софии Киевской представили томос об автокефалии ПЦУ и состоялось праздничное богослужение. 

5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

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Теги: томос, автокефалия, вселенский патриархат, синод, Православная церковь в Украине
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