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Топ-чиновник Германии – глава Бундестага – приехала в Киев

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 11:49
Топ-чиновник Германии – глава Бундестага – приехала в Киев - Фото
Бербель Бас. Фото: EPA

В Киеве приехала с визитом глава немецкого Бундестага Бербель Бас, сообщил руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисса.

"8 мая она почтит память всех жертв Второй мировой войны и национал-социалистической тирании и проведет политические переговоры", – написал Брисса.

Топ-чиновник Германии – глава Бундестага – приехала в Киев

Она уже встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Топ-чиновник Германии – глава Бундестага – приехала в Киев

В скором времени Украину планирует посетить министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Владимир Зеленский приглашал посетить Киев 9 мая и канцлера ФРГ Олафа Шольца и федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера.

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Катерина Амеліна
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Германия бундестаг киев бербель бас
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