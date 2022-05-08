Топ-чиновник Германии – глава Бундестага – приехала в Киев
08.05.2022, 11:49
Бербель Бас. Фото: EPA
В Киеве приехала с визитом глава немецкого Бундестага Бербель Бас, сообщил руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисса.
"8 мая она почтит память всех жертв Второй мировой войны и национал-социалистической тирании и проведет политические переговоры", – написал Брисса.
Она уже встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
В скором времени Украину планирует посетить министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Владимир Зеленский приглашал посетить Киев 9 мая и канцлера ФРГ Олафа Шольца и федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера.
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