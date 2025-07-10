Топ-чиновница ЕС избежала вотума недоверия

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Европейский парламент отклонил вотум недоверия руководительнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Если бы его поддержали, то это повлекло отставку всей ЕК, передает издание Euractiv.

Против выступили 360 избранников, за – 175, еще 18 воздержались. Для поддержки вотума нужен был минимум 361 голос.

Инициативу о вотуме недоверия фон дер Ляйен официально представили на прошлой неделе – ее возглавляет Георге Пиперя, румынский депутат от ультраправой политсилы Альянс за объединение румын, которая входит в группу в Европарламенте Партия европейских консерваторов и реформистов. Подписи под инициативой оставили 74 евродепутата, в основном ультраправые.

В представлении критиковалось то, как глава Еврокомиссии руководит фондами на восстановление, ее решение "обойти" депутатов в вопросе новой программы оборонных займов SAFE и причастность к скандалу с закупками вакцин американской компании Pfizer во время пандемии ковида.

Однако во время дебатов 7 июля фокус сместился с работы фон дер Ляйен в Комиссии на ту роль, которую ее политсила, Европейская народная партия, играет в Европарламенте под руководством Манфреда Вебера.

Центристские группы депутатов атаковали Вебера за сдвиг вправо и начало сотрудничества с частью ультраправых.

Накануне голосования социалисты, либеральная группа "Обновить Европу" и зеленые заявили, что будут голосовать категорически против вотума, главным образом потому, что это инициатива ультраправых. Фон дер Ляйен также получила поддержку своей партии.

"Я бы рекомендовал председателю Комиссии не думать, что эти цифры являются утешительными, потому что многие люди не голосуют за это, потому что это ультраправый вотум недоверия", – отметил голанский политик Бас Экхаут, сопредседатель группы "Зеленых", который голосовал против вотума.

Сама глава ЕК не присутствовала во время голосования, поскольку находится в Риме на Конференции по восстановлению Украины.