Топчиновниця ЄС уникнула вотуму недовіри

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Європейський парламент відхилив вотум недовіри очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Якби його підтримали, це спричинило б відставку всієї ЄК, передає видання Euractiv.

Проти виступили 360 обранців, за – 175, ще 18 утрималися. Для підтримки вотуму потрібен був мінімум 361 голос.

Ініціативу про вотум недовіри фон дер Ляєн офіційно представили минулого тижня – її очолює Георге Піперя, румунський депутат від ультраправої політсили "Альянс за об'єднання румунів", яка входить до групи у Європарламенті "Партія європейських консерваторів і реформістів". Підписи під ініціативою залишили 74 євродепутати, в основному ультраправі.

У поданні критикувалося те, як глава Єврокомісії керує фондами на відновлення, її рішення "обійти" депутатів у питанні нової програми оборонних позик SAFE та причетність до скандалу з закупівлями вакцин американської компанії Pfizer під час пандемії ковіду.

Проте під час дебатів 7 липня фокус змістився з роботи фон дер Ляєн у Комісії на ту роль, яку її політсила, Європейська народна партія, відіграє в Європарламенті під керівництвом Манфреда Вебера.

Центристські групи депутатів атакували Вебера за зсув вправо та початок співпраці з частиною ультраправих.

Напередодні голосування соціалісти, ліберальна група "Оновити Європу" та Зелені заявили, що голосуватимуть категорично проти вотуму, головним чином тому, що це ініціатива ультраправих. Фон дер Ляєн також отримала підтримку своєї партії.

"Я б рекомендував голові Комісії не думати, що ці цифри є втішними, тому що багато людей не голосують за це, тому що це ультраправий вотум недовіри", – зазначив нідерландський політик Бас Екхаут, співголова групи "Зелених", який голосував проти вотуму.

Сама глава ЄК не була присутня під час голосування, оскільки перебуває у Римі на Конференції з відновлення України.