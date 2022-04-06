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Топ-генерал США призвал создать постоянные военные базы в Восточной Европе

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 05:03
Топ-генерал США призвал создать постоянные военные базы в Восточной Европе - Фото
Марк Милли (фото - EPA)

Соединенные Штаты должны рассмотреть вопрос об отправке дополнительных войск в страны Восточной Европы и создания там постоянных военных баз для сдерживания российской агрессии. Об этом сказал председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в выступлении перед Конгрессом США.

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Милли подчеркнул, что в странах Восточной Европы необходимо построить постоянные военные базы, а не просто размещать в этих странах войска США.

"Мой совет – создавать постоянные базы... Я считаю, что многие наши европейские союзники, особенно такие, как страны Балтии, Польша, Румыния и другие, очень и очень хотят создать постоянные базы. Они их построят, они за них заплатят", – сказал генерал.

Милли отметил, что за 42 года его воинской службы война в Украине стала самой большой угрозой миру и безопасности в Европе и, возможно, во всем мире.

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Наталия Медведева
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Марк Милли нато восточная европа
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