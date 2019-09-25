Топливо для оккупантов. Капитану "Мрии" сообщили о подозрении

Капитану судна Vilga (ныне ходит под названием Mriya) сообщили о подозрении. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры АР Крым.
Как уточнили в прокуратуре, "получено достаточно доказательств" для подозрения капитану. Его подозревают в доставке нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ РФ в закрытый порт Севастополя.
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Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 332-1 УК (нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию с целью причинения вреда интересам государства, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения, повторно).
В Севастополе судно было 11 мая, 1 и 23 июня, а также 22 сентября 2015 года.
В августе СБУ заявили, что "держат на контроле это дело".
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