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Топливо для оккупантов. Капитану "Мрии" сообщили о подозрении

Топливо для оккупантов. Капитану "Мрии" сообщили о подозрении - Фото
Фото: Yoruk Isik / marinetraffic.com
25.09.2019, 13:28

В прокуратуре АР Крым уточнили, что капитан проходит по статье о нарушении порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию

Капитану судна Vilga (ныне ходит под названием Mriya) сообщили о подозрении. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Как уточнили в прокуратуре, "получено достаточно доказательств" для подозрения капитану. Его подозревают в доставке нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ РФ в закрытый порт Севастополя.

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Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 332-1 УК (нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию с целью причинения вреда интересам государства, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения, повторно).

В Севастополе судно было 11 мая, 1 и 23 июня, а также 22 сентября 2015 года.

В августе СБУ заявили, что "держат на контроле это дело". 

  • 10 августа 2019-го прокуратура АРК провела обыск в Херсоне на судне "Мрия": оно подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов оккупантам. 14 августа прокуратура оспорила решение суда о снятии ареста с судна.
  • В июне 2015 это же судно (под названием Vilga) якобы поставляло топливо для Черноморского флота РФ.
  • В августе прошлого года Vilga стала Mriya. В октябре 2018-го танкер сменил российского собственника на украинского.

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Мрия капитан VilgaM Mriya Вилга
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