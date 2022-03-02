Тотальное сопротивление. Резников призвал граждан уничтожать тыловые колонны войск РФ

Российские оккупанты потеряли инициативу в наступлении, поэтому необходимо усилить на них давление – в частности, уничтожать тыловые колонны войск РФ. К этому призвал министр обороны Алексей Резников.

Резников отметил, что после 160 часов войны Россия начала признавать потери.

"Пора усилить давление на врага, потерявшего инициативу. Пора перейти к тотальному сопротивлению", – написал министр обороны.

Резников отметил, что украинская армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов, а специальные подразделения – ССО, спецназ СБУ и Главное управление разведки – эффективно уничтожают российские войска на марше.

Он обратился к гражданам, которые находятся на временно занятых врагом территориях, с призывом помочь лишить российские войска тыловой поддержки.

"Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой", – написал министр обороны.

Резников пояснил, что если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным.

"Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашей стране. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг, без приглашения украинской земли, может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация – как можно быстрее бежать из нашей страны", – написал министр обороны.

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Наталия Медведева

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